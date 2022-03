HQ

Disney veröffentlichte am gestrigen Abend einen Trailer, der Aufnahmen aus der kommenden Obi-Wan-Kenobi-Serie zeigt. Das Format spielt zehn Jahre nach Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith und Titelstar Ewan McGregor kehrt dafür in seine bekannte Jedi-Form zurück. Das Format wird am 25. Mai auf Disney+ verfügbar sein.