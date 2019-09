Teaser-Trailer zum neuen Resident-Evil-Projekt scheint Koop-Setting zu bestätigen

Ende August hat Capcom bekanntgeben, dass sie auf der Tokyo Game Show ein neues Spiel mit Resident-Evil-Setting vorstellen wollen, heute kam ein erster Trailer zum Spiel in Vorbereitung auf die japanische Messe. Im Clip haben wir eine Gruppe von vier schwer bewaffneten Charakteren gesehen, die sich einer Horde Untoter stellen. Noch aufregender ist zweifelsohne der Auftritt des legendären und unvergesslichen Tyrants, bzw. Mr. X, den wir zuletzt in Resident Evil 2: Remake gesehen und gefürchtet haben. Momentan hat das japanische Unternehmen keine weiteren Details zu Project Resistance zur Verfügung gestellt, aber während der Tokyo Game Show am kommenden Wochenende werden wir sicherlich mehr erfahren.

