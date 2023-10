Teasert Seinfeld eine Reunion oder eine neue Folge an?

HQ

Zukünftige Generationen könnten dies als die Ära der Wiederbelebung bezeichnen, da wir viele beliebte Franchises nach Jahren, wenn nicht Jahrzehnten der Stille zurückkehren sahen. Deshalb ist die heutige Nachricht nicht besonders überraschend, auch wenn sie sehr interessant ist.

Jerry Seinfeld, einer der bekanntesten Komiker der Welt und die Titelfigur in der Seinfeld-Sitcom der 90er Jahre, beschloss, das Publikum sehr zu begeistern, als er während seiner Standup-Show im Bostoner Wang Theatre nach der letzten Folge der Show gefragt wurde. Linda Puzzuti teilte seine Antwort auf Instagram:

"Ich habe ein kleines Geheimnis für dich über das Ende, aber ich kann es nicht wirklich verraten, weil es ein Geheimnis ist. Hier ist, was ich dir sagen werde, okay, aber du kannst es niemandem sagen. Irgendetwas wird passieren, das mit diesem Ende zu tun hat. Es ist noch nicht passiert. Und worüber du nachdenkst, darüber haben Larry [David] und ich auch nachgedacht, also wirst du sehen. Wir werden sehen."

Nicht gerade etwas Konkretes, aber es hört sich so an, als würden wir ziemlich bald etwas Neues aus dem Seinfeld-Universum bekommen.

Was hoffen/glauben Sie, dass es ist?