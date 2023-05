Teaser-Leaks zu Five Nights at Freddy's Film

Der Film-Teaser von Five Nights at Freddy ist laut Serienschöpfer Scott Cawthon online durchgesickert, aber die Fangemeinde für den Film und die Spiele, auf denen er basiert, weigert sich, den Teaser zu verbreiten.

Wie Cawthon in einem Reddit-Beitrag skizzierte, hörte er am 6. Mai von dem Teaser, der durchgesickert war, was zu seiner Bestürzung führte. Dann stellte er fest, dass sich die Fans der Spiele in den sozialen Medien weigerten, Inhalte über den Teaser zu erstellen oder ihn sogar zu verbreiten.

"Es war wirklich ermutigend zu sehen, wie die Fangemeinde an einem Strang zog und sich dagegen wehrte." Cawthon schrieb. "Für diejenigen unter Ihnen, die sich dagegen gewehrt haben, es zu sehen, denke ich, dass Sie viel glücklicher sein werden, wenn Sie in der Lage sind, ein fertiges Produkt zu sehen, das bearbeitet und poliert ist, mit VFX und richtigen Sounds."

Die Dreharbeiten zu The Five Nights at Freddy's Film begannen dieses Jahr, werden aber voraussichtlich im Oktober dieses Jahres veröffentlicht, sodass die Produktion ziemlich schnell voranzukommen scheint. Freust du dich auf den Film?