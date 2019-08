Teaser-Eindrücke zeigen Kampfsystem und Story-Modus aus Dragon Ball Z: Kakarot

Dragon Ball Z: Kakarot ist der Name des nächsten Spiels, das auf dem äußerst beliebten Anime- und Manga-Material basiert. Der Titel wird eine Einzelspielererfahrung darstellen, das uns das Abenteuer des jungen Son-Goku in Dragon Ball Z durchlaufen lässt. Kämpfe werden erwartungsgemäß einen großen Anteil dieses Spiels einnehmen, wir sollen die Welt aber auch erkunden und an einer Reihe von Minispielen teilnehmen können. Bandai Namco hat jetzt zwei neue Teaser veröffentlicht, die uns weitere Einblicke in das Spiel geben sollen. In einem der Videos finden wir Informationen zum Kampfsystem, das andere beschäftigt sich mit einigen der Story-Szenen. Dragon Ball Z: Kakarot wird von CyberConnect2 entwickelt und ist 2020 auf PC, PS4 und Xbox One geplant.

