Teaser zur Sternenflottenakademie bringt Hoffnung zurück nach Star Trek

HQ

Hoffnungsvolle Winde wehen durch das Star Trek-Universum, und mit einer Gruppe junger, abenteuerhungriger Kadetten im Mittelpunkt hat Paramount nun den allerersten Teaser für das kommende Star Trek: Starfleet Academy enthüllt, der vor Optimismus und natürlich einer guten Portion Konflikte nur so strotzt.

Auch wenn Lower Decks nun offiziell abgesetzt wurde und Strange New Worlds auf sein Endgame zusteuert, sieht es so aus, als könnte diese neue Serie die Lücke füllen und uns Trekkies einen Grund geben, uns wieder um den Bildschirm zu versammeln.

Die Geschichte? Es scheint eine Mischung aus Teenie-Drama, klassischen Star Trek-Idealen und guten altmodischen Weltraumabenteuern zu sein. Aber die wirkliche Wendung ist, dass ein Großteil der Handlung auf der Erde zu spielen scheint, eine mutige und erfrischende Wendung für ein Franchise, das sich normalerweise auf ferne Planeten und fremde Kulturen konzentriert.

Wir hoffen also, dass dies das aufregende neue Kapitel in der Star Trek-Saga wird, das es eindeutig sein könnte. Sehen Sie sich den Teaser unten an.

Ist Star Trek: Starfleet Academy etwas, das dein Interesse weckt?