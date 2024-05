Teaser-Trailer für Mittwoch: Staffel 2 enthüllt mehrere neue Darsteller

HQ

Endlich geht es los, denn Netflix ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von Wednesday begonnen haben. Etwas, das durch einen neuen Teaser-Trailer hinausposaunt wird, in dem uns auch eine lange Liste mit Namen der vielen Teilnehmer angeboten wird.

Neben Jenna Ortega, die natürlich die Rolle der Titelfigur wieder aufnimmt, gibt es einige neue, interessante Gesichter, darunter Steve Buscemi, Billie Piper, Thandiwe Newton, Haley Joel Osment und Christopher Lloyd.

Lloyd, der Fester in den beiden Addams Family -Filmen aus den 90er Jahren spielte, ist definitiv eine willkommene Rückkehr, obwohl seine Rolle in der Serie auf die eines Gastdarstellers beschränkt sein wird. So oder so, es wird spannend sein zu sehen, wen er in der neuen Staffel von Wednesday verkörpert.

Sie können sich den Teaser-Trailer unten ansehen.

Freust du dich auf die neue Staffel von Wednesday ?