Teaser bestätigt Herbstpremiere von League of Legends: Arcane

Riot Games kündigte mehrere Projekte an, als das Moba League of Legends 2019 sein zehnjähriges Bestehen feierte. Eines davon ist die animierte Netflix-Serie League of Legends: Arcane, die im Zuge der Pandemie aufgeschoben worden ist. Nun sind die beiden Organisatoren bereit, das Thema wieder in den Vordergrund zu rücken und das geschah gestern mit einem sehr kurzen Teaser. Das Video zeigt die beiden Champions Vi und Jinx, die gegen oder mit einer dritten Person kämpfen. Diese kleine Präsentation bestätigt, dass die Show irgendwann im Herbst eintreffen wird.