Tears of Metal Early Access Vorschau: Highland Warriors

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Das Musou-Genre der Videospiele wird immer beliebter. Die Idee, Hack-and-Slash-Action mit riesigen Schlachtfeldern, Setpieces und dem Spieler, der als Held in die Gleichung des Chaos passt, zu kombinieren, ist ein Grundkonzept, das wir von Koei Tecmo in der Dynasty Warriors-Reihe mit großem Erfolg gesehen haben. Aber es wurde auch in neue Bereiche überführt, nicht zuletzt Nintendos beliebtes The Legend of Zelda als Teil der Hyrule Warriors-Reihe. Die Idee ist dieselbe, auch wenn historische asiatische Soldaten durch Bokoblins ersetzt werden. Der Punkt ist, dass es eine ziemlich etablierte Formel ist, die in Musou-Spielen verwendet wird, und das ist die Grundlage, auf der Entwickler Paper Cult sein Action-Roguelite Tears of Metal aufbaute.

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Dies ist im Grunde eine schottische Version eines Dynasty Warriors-Spiels, in dem wir einen der wenigen Highland-Krieger steuern und dann in intensive, weitreichende Kämpfe gegen Horden von Feinden geworfen werden. Das erweiterte Gameplay bietet viel Tiefe, aber wenn es um die Action auf den Schlachtfeldern geht, dreht es sich hauptsächlich darum, Bedrohungen mit einfachen und schweren Schlägen zu hacken und zu schlagen, Kombinationen der beiden Eingaben, Blocken und Paraden sowie Befehle, bei denen du deine Verbündeten befiehlst, auf eine bestimmte Weise anzugreifen oder mächtige 'ultimative' Angriffe zu starten. In vielerlei Hinsicht sehr traditionelles Musou.

Aber hier ist das Problem: Ich habe nicht viele Kritikpunkte an der Vertrautheit, weil sie in der Praxis wunderbar funktioniert. Es ist ein etabliertes und traditionelles Setup, aber eines, das weiterhin effektiv und unterhaltsam ist, auch wenn die Mechaniken und der Kampf etwas eindimensional sind. Am Ende des Tages geht es hier nicht darum, Soulslike-Komplexität zu erreichen, sondern dem Spieler zu ermöglichen, in einem größeren Kampf einen Einfluss zu nehmen, und Tears of Metal s Hack-'n'-Slash-Systeme funktionieren mehr als gut.

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Der Bereich, in dem Tears of Metal sich von der Konkurrenz abheben will, ist die Präsentation. Es ist stilisierter und künstlerischer als das absichtlich geerdete Dynasty Warriors, mit einer künstlerischen Richtung, die eher Hyrule Warriors und sogar Indie-Hits wie Bloodroots (ein weiteres Paper Cult-Spiel, das du unbedingt spielen solltest) ähnelt. Es fühlt sich authentisch an, aber das Weltdesign und die Gegner haben einen cartoonhaften Ausmaß, was sich besonders während der Bosskämpfe zeigt, wenn die karikierten spielbaren Charaktere auf ebenso einprägsame Bossbedrohungen treffen. Ich schätze diese Designentscheidung sehr, weil sie die Brutalität mildert und dem Spiel ein fröhlicheres Thema verleiht, was besonders notwendig ist, wenn man bedenkt, wie viel Blut man von Level zu Level vergießt.

Aber wie auch immer, ich habe vorhin "Roguelit" erwähnt, daher fragen Sie sich vielleicht, wie das in die Gleichung einfließt? Tears of Metal fügt seine Level zusammen, indem die Spieler eine prozedurale Karte durchlaufen lassen, auf der man wählen kann, welches Level als nächstes besucht wird, vorausgesetzt, es ist sowohl vorwärts als auch mit der vorherigen Region verbunden. Du planst deine eigene Route durch eine Karte, wählst aus, welche Begegnungen du begegnest und welche Belohnungen du erhalten kannst, mit dem Vorbehalt, dass je mehr Level du besuchst, desto höher wird die Bedrohung durch Gegner, was zukünftige Level letztlich schwieriger macht. Dabei sammelst du Upgrades, um deine Kampfeffizienz zu verbessern und das Spiel deines Helden anzupassen, zusätzlich zu den Ressourcen, die du ausgeben kannst, von denen einige für Upgrades während des aktuellen Durchlaufs sind, andere aber Teil des permanenten Fortschritts. Und hier nimmt das Roguelike-Element Gestalt an, denn wenn du auf einem Durchlauf stirbst, wirst du wieder von vorne zurückgeschickt. Oder besser gesagt Quadrat 1.2, denn die permanenten Upgrades, die du erwerben kannst, machen deinen Helden jedes Mal ein kleines bisschen besser, wodurch ein Zyklus entsteht, der einen Durchlauf startet, Ressourcen sammelt, stirbt, Ressourcen ausgibt und wiederholt, sodass du auf jeder jeweiligen Karte ein Stück weiter vorankommen kannst.

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Ich bin heutzutage kein großer Fan von Roguelite-Fortschritten (wahrscheinlich ein Nebenprodukt davon, wie verbreitet sie geworden ist), aber Paper Cult schafft es, indem es dem Spieler eine breite Palette an Optionen bietet, die er überwinden kann. Du kannst den schnellsten Weg durch ein Level nehmen, um so weit wie möglich voranzukommen, oder an jedem Ort anhalten, um so viele auswendbare Ressourcen wie möglich zu sammeln, um das langfristige Spiel zu spielen. Es ist deine Entscheidung, und das bedeutet, dass du dich nicht mehr so festgefahren fühlst und Schwierigkeiten hast, eine bestimmte Fortschrittshürde zu überwinden. Außerdem trägt das Gameplay selbst dazu bei, die Anforderungen der Roguelite weiter zu lindern, denn in einem Level fühlt man sich einfach wie eine Reinkarnation von Braveheart, die Invasoren wie Butter zerschlägt, die ganze Zeit wie ein verrückter keltischer Berserker jubelt und schreit.

Jedenfalls gibt es eine große Bandbreite an Spielerfreiheit, sowohl im Gameplay als auch in der Frage, wie man die richtigen Builds sowohl während eines Durchlaufs als auch durch die permanenten Roguelite-Upgrades auswählt. Es gibt mehrere Charaktere zu meistern, die sich jeweils unterschiedlich spielen, mehrere Karten zu erobern mit einzigartigen und unterschiedlichen Unterleveln dazwischen, und Unterstützung für Solo- oder Koop-Spiel mit drei Freunden. All das fügt sich zusammen zu einem Spiel, das einzigartig und frisch ist, aber auch beeindruckt in Bezug auf das, was Paper Cult bietet, um diese Early-Access-Reise zu starten. Und das darf man nicht vergessen: Tears of Metal ist gerade im Early Access gestartet, was bedeutet, dass in Zukunft viele Updates und Verbesserungen geplant sind. Trotzdem haben wir hier ein vollständigeres Spiel als verschiedene andere auf dem Markt, ein Projekt, das eine breite Palette an Funktionen und Tiefe kombiniert – alles zusätzlich zu einem kompetenten Leistungsniveau. Gibt es Bereiche, in denen Verbesserungen vorgenommen werden könnten? Ohne Frage, und nicht zuletzt auch mit vertontem Dialog. Aber für ein Spiel, das du für 20 Pfund ergattern kannst, bekommst du viel für dein Geld zusätzlich zum Versprechen von noch mehr Inhalten und Verbesserungen in der Zukunft.

Im Ernst, Tears of Metal ist ein Vergnügen und wenn du Hack-and-Slash oder Musou-Gameplay magst, wirst du auch deine Zeit damit genießen.