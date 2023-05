Teamwork ist der Schlüssel im Gameplay-Trailer von Forspoken In Tanta We Trust

HQ

Ein Monat ist vergangen, seit Square Enix und Luminous angekündigt haben, dass Forspokens Erweiterung In Tanta We Trust am 26. Mai vollständig veröffentlicht wird, also ist es an der Zeit, einen Blick auf einige der Dinge zu werfen, die wir durchmachen werden, wenn Frey sich plötzlich in der Vergangenheit wiederfindet.

Dies in Form eines Gameplay-Trailers, der zeigt, wie Frey einige neue Arten von Magie lernt und von Tanta Cinta sowohl beim Kämpfen als auch beim Erkunden unterstützt wird, während sie versucht, Athia ein für alle Mal von diesem Bösen zu befreien.