Teamspiel wurde in Betracht gezogen, aber Zugänglichkeit wird der eigentliche Schlüssel zur "neuen Phase von Tetris" sein.

Am Wochenende hatten wir das Vergnügen und das Privileg, uns zunächst mit den Machern von Tetris und Rubik's Cube zusammenzusetzen, um über Rätseldesign und Enthüllungen zu sprechen, und dann mit Tetris' eigenem Alexey Pajitnov und Henk Rogers, um über alles rund um das "perfekte Spiel" zu sprechen.

Im exklusiven Gamereactor-Interview unten analysiert Pajitnov zunächst, wie neue Spielergenerationen mit Tetris und Gaming im Allgemeinen umgehen, und anschließend diskutieren sowohl der Schöpfer (Herr Tetris) als auch der Vorsitzende (Dr. Tetris) neue Spielweisen und die Interaktion mit dieser Community, einschließlich möglicher bevorstehender Änderungen an den Kernmechaniken, kompetitiv oder nicht.

Faulere, unverbindliche neue Generationen

"Also, im Grunde habe ich jetzt das Gefühl, dass die neue Phase des Tetris-Lebens beginnt", verkündet der Schöpfer im Video, "weil sich die Generation verändert hat, und die Einstellung der Leute zum Spiel hat sich geändert, und die allgemeine Einstellung der Menschen hat sich verändert. Der Spieler wird weniger geduldig, weniger verantwortungsbewusst, absolut unfähig, irgendwelche Handbücher oder Anweisungen zu lesen (lacht), und so weiter. Handys werden nur mit einem Finger gesteuert, was die Dynamik des Gameplays konkret erklärt. Also gibt es viele technische und soziale Probleme mit dem Spiel, und wir müssen ständig aktualisieren, um die Version zu aktualisieren. Und ich bin alt genug, und niemand hört mir zu, also... (lacht)"

"Armes Baby, niemand hört dir zu!" – scherzt Rogers. "Ich verlasse mich wirklich auf das Team, das mir geholfen hat, die Marke zu erhalten und das Spiel am Leben zu erhalten", schätzt Pajitnov schließlich.

"Computerspiele sind ein sehr kompliziertes soziales Phänomen, mit technischem Problem und Vorteilen bei sozialen Dingen."

Der Fahrer und der Navigator, 2v2 kompetitives Tetris Team Play?

"Nun, ich habe vor langer Zeit an dieser Idee gearbeitet", bestätigt Pajitnov gegenüber Gamereactor. "Und niemand hat das wirklich zu schätzen gewusst, weil es wirklich schwer ist, so etwas buchstäblich zu organisieren. Es ist nicht sehr kompliziert zu verstehen, aber es ist schwer, das alles zu organisieren."

"Um gegen Tetris in einem Team arbeiten zu lassen", fährt er fort, "mit den verschiedenen asymmetrischen Rollen mehrerer Spieler, sodass ein Spieler sozusagen Fahrer ist, der wirklich Tetris auf dem Feld spielt, und der andere Navigator, der dein Tetris-Spiel durch den Gegner navigieren und ihm Schaden zufügen oder eine Allianz unterstützen kann, Mach die organisatorischen Aufgaben. Beide funktionieren auf einem Spieler, das ist zu viel, denn Tetris ist ein sehr, sehr großes, geistig verzehrendes Spiel. Die Erfahrung von Tetris 99 hat mich noch einmal überzeugt, dass das der richtige Weg ist, das ist der richtige Weg, denn die besten Tetris 99 Spiele sind die, die die richtigen Gegner auf dem Feld treffen können."

Was das Spiel für die Tetris Olympics werden muss

Abschließend erläutert Rogers, was zu Tetris Olympics führen würde, einer modernen Version des Spiels mit einem verständlicheren Zuschauermodus und Wiederholungen, ganz wie bei einem TV-Sport:

"Ja, es gibt also mehrere Versionen von Tetris, die den Leuten zeigen können, was auf sehr hohem Niveau möglich ist. Ich meine, der ARIKA-Großmeister [Tetris TGM], wenn man das Video anschaut, denkt man sich: Meinst du das ernst? Wie kann ein Mensch das tun? Es geht sogar so weit, dass man die Stücke nicht mehr sehen kann, was übrigens sehr interessant ist, aber es ist kein Zuschauersport. Für einen Zuschauersport muss man also in der Lage sein, ständig alles zu sehen und zu verstehen, was vor sich geht."

"Um Tetris mit der Zeit etwas leichter zu machen, haben wir einige Dinge hinzugefügt, die Tetris tatsächlich leichter machen. Zum Beispiel das Halte-Stück, oder zum Beispiel das Beutelsystem, bei dem wir statt völlig zufälliger Teile sieben Teile nehmen, sie mischen, geben sie dir und dann wieder mischen und wiedergeben. Jeder 13. ist also garantiert ein 'I'-Stück. Das nimmt die Spannung ein bisschen weg. Ich möchte das auch gerne loswerden."

"Sicherlich ist Einzel-, Doppel- und Dreifach-Tetris Teil des Spiels geworden, das sollte bleiben. Der T-Spin ist zu einem festen Bestandteil geworden, ebenso wie die Kombinationen. Aber so funktioniert die Rotation, nur kurz. Wenn du ein Z- oder S-Stück hast und es zur Seite nimmst, dreht es sich im Game Boy auf einer Seite, aber auf der anderen Seite nicht. Und wenn Leute den Knopf drücken und erwarten, dass etwas passiert, sollte auch etwas passieren. Und im Grunde genommen bewirkt Superrotation, dass wenn Leute erwarten, dass etwas passiert, dann passiert es. Und das macht das Spiel etwas einfacher, aber es ermöglicht auch, das Spiel viel schneller zu spielen."

Wie würdest du Tetris so anpassen, dass es sich zum perfekten Esport entwickelt? Mehr zu Tetris' Vergangenheit und Zukunft sowie zu den Geschichten beider Legenden finden Sie im vollständigen Video unten, das vollständig in Ihre Landessprache untertitelt ist: