Teamkonstellation in The Dark Pictures: House of Ashes sorgt für zusätzliche Anspannung

Bandai Namco veröffentlichte heute Gameplay aus der nächsten Episode ihrer Horrorserie The Dark Pictures Anthology und im Rahmen unserer neuen Vorschau konnten wir mit Will Doyle sprechen, dem Game Director von House of Ashes. In diesem Spiel kontrollieren wir vier Mitglieder einer bewaffneten Eingreiftruppe des US-Militärs, die mit einem befeindeten Soldaten der irakischen Streitkräfte zusammenarbeiten müssen. Diese Zusammensetzung bietet Konfliktpotential, wie uns der Entwickler erklärt:

"Das ist eine sehr interessante Sache, die wir mit House of Ashes machen", meint Doyle. "Euch spielbare Charaktere zu geben, die in einem direkten Gegensatz zueinander beginnen - sie sind buchstäblich auf anderen Seiten desselben Konflikts - das schafft interessante, gegensätzliche Herausforderungen. Ihr wisst, dass das Spiel im Großen und Ganzen kooperativ ist, aber es gibt Momente, in denen diese schwierigen Dilemmata [entstehen], weil euer Team gegenseitig die Waffen aufeinander richtet."

Wir kennen derzeit noch kein Erscheinungsdatum von The Dark Pictures: House of Ashes, doch es wird im Verlauf des Jahres erwartet. Unterstützt werden aktuelle und vergangene Playstation- und Xbox-Plattformen, sowie der PC.