Teambasiertes Free-to-Play-Spiel im Dragon Ball-Universum angekündigt

Sich gegenseitig ins Gesicht zu schlagen, ist wahrscheinlich das, was die Leute in der Dragon Ball -Serie am besten können, abgesehen davon, Dragonballs zu jagen. Das nächste Spiel, das diesem Trend folgt, ist Dragon Ball Project: Multi, ein teambasiertes kostenloses Spiel für Handys und PCs.

Es ist vier gegen vier und alle Charaktere haben ihre eigenen Eigenschaften und Stärken. Wir wissen nicht genau, wann das Spiel veröffentlicht wird, aber der Beta-Test wird ab dem 19. August in ausgewählten Ländern stattfinden.