Team17 wurde in Everplay Group umbenannt

Team17, der Publisher hinter einigen beliebten Indie-Titeln wie Overcooked und seinem Nachfolger, Dredge, Blasphemous und dem kommenden Golf With Your Friends 2 und unzähligen anderen Titeln, hat einen anderen Namen. Ab sofort wurde Team17 in everplay group plc umbenannt.

Diese Namensänderung soll die Entwicklung des Publishers und Entwicklers als Unternehmen widerspiegeln, heißt es in einer Pressemitteilung. Der neue Name "gibt der Gruppe einen Namen, der ihren Zweck widerspiegelt, nie aufzuhören zu spielen, sowie ihren kreativen Antrieb, ein Leben lang zu spielen."

Diese Umbenennung betrifft nur den Namen, da skizziert wird, dass Team17 weiterhin Spiele mit einer eigenen Markenidentität veröffentlichen und entwickeln wird, und das Gleiche gilt für die anderen Geschäftsbereiche astragon entertainment und StoryToys.

Steve Bell, CEO von everplay, sagte in einer Erklärung Folgendes:

"Ich freue mich, heute unsere neue Konzernmarke vorzustellen, von der wir glauben, dass sie unser Geschäft besser repräsentiert, das sich seit dem Börsengang stark weiterentwickelt hat und unsere DNA widerspiegelt, nie aufzuhören zu spielen. Dieses Rebranding schafft nicht nur einen idealen Hintergrund, um eine stärkere interne Zusammenarbeit zu fördern, sondern spiegelt auch unser Bestreben wider, unsere Reichweite in komplementären Sektoren innerhalb des breiteren Indie-Marktes zu erweitern."

Seien Sie also beruhigt, Team17 wird nirgendwo hingehen, wir werden jetzt nur die gesamte Gruppe anders nennen. Auf der neuen Website von everplay können Sie deutlich sehen, wie die verschiedenen Abteilungen eingerichtet wurden, was bei Bedarf für zusätzliche Klarheit sorgen kann.