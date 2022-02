Team17 startet Worms-NFTs, bricht Vorhaben zwei Tage später aufgrund enormer Kritik wieder ab

HQ

Anfang der Woche wollte Team17 auf den NFT-Zug aufspringen und Nutzern virtuelle Worms-Sammelfiguren andrehen. Die rein visuellen Inhalte sollten aus der gesamten Worms-Historie stammen und ein Partnerunternehmen namens "Reality Gaming Group" wollte gewährleisten, dass die umweltschädliche Technologie nicht ganz so viel Energie verschwendet, wie es bei vergleichbaren Angeboten der Fall ist.

Die Teams des britischen Publishers wurden daraufhin von erzürnten Spielern im Internet zerrissen, weshalb das Unternehmen noch gestern Abend eine offizielle Stellungnahme verfasste, in der sie das Ende der eigenen NFT-Bemühungen ankündigten. Verschiedene Entwicklerstudios, die eng mit dem Publisher zusammenarbeiten, hatten sich im Laufe des Tages von NFT-Monetarisierungsmodellen distanziert, ihre Communities aber gleichzeitig dazu ermahnt, Kritik mit einem Mindestmaß an Respekt an die entsprechenden Stellen zu richten.