Team17 sieht sich mit Umstrukturierungen, Arbeitsplatzverlusten und möglichem Abgang des CEO konfrontiert

Wir scheinen in letzter Zeit nur schlechte Nachrichten für die Arbeiter in der Videospielindustrie zu haben. Nach denfast 900 Entlassungen bei Epic Games und Segas Creative Assembly in der vergangenen Woche müssen wir uns heute mit Kürzungen bei Team17 auseinandersetzen, dem bekannten Herausgeber von Titeln wie den beiden Blasphemous-Titeln und der Worms-Serie, um nur einige zu nennen.

Laut Eurogamer hat der Publisher in einer internen Stellungnahme eine Umstrukturierung angekündigt, die das gesamte QA-Team (rund 50 Mitarbeiter) betreffen würde, und dass auch der derzeitige CEO des Unternehmens, Michael Pattison, das Unternehmen wahrscheinlich bald verlassen wird. Obwohl Team17 keine offizielle Erklärung abgegeben hat, deuten Quellen darauf hin, dass die Hauptursache das Outsourcing des QA-Teams ist.

Es wäre das zweite Mal im Jahr 2023, dass Team17 Stellen abbaut, wobei die Entlassungen im vergangenen März auch die internen Entwicklungsabteilungen betrafen.