Team17 nimmt sich des Horror-Genres an und veröffentlicht den atmosphärischen Skinwalker von Sismo Games

Während der Galaxies Autumn Showcase 2025 trat der Entwickler Sismo Games auf, um sein kommendes Horrorspiel Skinwalker vorzustellen.

Das Spiel, das von Team17 veröffentlicht werden soll, gilt als atmosphärischer Titel, der sogar Überlebensmechaniken bietet, und dem Ankündigungstrailer nach zu urteilen, können wir eine Geschichte erwarten, in der die Spieler in die Rolle eines Menschen schlüpfen, der sich in ein blutrünstiges und gewalttätiges Monster verwandeln kann, das Chaos in der Welt anrichtet.

Skinwalker wird schließlich auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen, und im Moment wissen wir nur, dass das Spiel im Jahr 2026 erscheinen wird. Wir haben einen Trailer zum Anschauen, den Sie unten sehen können, sowie einige interessante Screenshots.