Team17-Mitbegründer Martyn Brown stirbt im Alter von 57 Jahren

Martyn Brown, Mitbegründer der britischen Videospielfirma Team17, ist im Alter von 57 Jahren verstorben. Im Jahr 1990 spielte Brown eine entscheidende Rolle bei der Gründung von Team17 durch die Fusion von 17-Bit Software und dem schwedischen Entwickler Team 7 und arbeitete mit Branchengrößen wie Michael Robinson, Debbie Bestwick, Andreas Tadic, Rico Holmes und Peter Tuleby zusammen. Unter seiner Führung entwickelte Team17 mehrere bemerkenswerte Amiga-Titel, darunter Alien Breed, Body Blows, Superfrog und Project X.

Die bekannteste Kreation des Unternehmens in dieser Zeit war Worms, ein Franchise, das an Popularität gewann und zum Synonym für den Erfolg von Team17 wurde.

Im Jahr 2010 leitete Debbie Bestwick ein Management-Buyout, woraufhin Brown 2011 Team17 verließ, um sich Double Eleven anzuschließen. Anfang dieses Jahres teilte Brown auf LinkedIn mit, dass er von einem in Singapur ansässigen Entwickler entlassen wurde, und dachte über die herausfordernden Zeiten nach, mit denen die Spieleindustrie konfrontiert ist, insbesondere in Bezug auf verminderte Positivität und Finanzierung. Im November wurde er bei den Games Republic Awards mit dem Games Legend Award ausgezeichnet, konnte aber nicht an der Veranstaltung teilnehmen.

Browns Beiträge zur Spieleindustrie, insbesondere durch seine Arbeit bei Team17, haben unauslöschliche Spuren hinterlassen, die Spieleentwicklung beeinflusst und unzählige Spieler und Entwickler gleichermaßen inspiriert. Sein Tod ist ein großer Verlust für die Gaming-Community. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden.