Team17 kauft sich Spaßspiel Golf With Your Friends für ca. 13,4 Millionen Euro

Gamesindustry.biz hat uns diese Woche verraten, dass Team17 Golf With Your Friends für 12 Millionen britische Pfund, umgerechnet ca. 13,475 Millionen Euro, vom Entwickler Blacklight Interactive erworben hat. Das Unternehmen hat dem Entwickler bereits bei der Veröffentlichung des Titels unter die Arme gegriffen und möchte in Zukunft mehr Einfluss auf die weitere Produktion nehmen. Drei Viertel des Preises werden direkt gezahlt, der Rest folgt innerhalb von zwölf Monaten. Laut dem Bericht der Kollegen hofft Team17 darauf, "zusätzliche Möglichkeiten zu schaffen, um den Lebenszyklus des bestehenden Spiels zu verlängern". Dabei kann es sich sowohl um weitere Zusatzinhalte, aber auch um eine Fortsetzung handeln.