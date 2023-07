Team17 Digital veröffentlicht den nächsten Titel von Lichthund

HQ

Team17 hat bekannt gegeben, dass es einen Publishing-Vertrag mit dem Entwickler Lichthund, dem Schöpfer von Lichtspeer, unterzeichnet hat. Konkret ist es Team17 Digital, der mit dem polnischen Studio zusammenarbeiten wird, um sein nächstes Projekt zu veröffentlichen, ein unangekündigtes Spiel, das "stark am eigenwilligen Erbe beider Unternehmen festhält" und auf PC und Konsolen debütieren wird.

Es gibt noch keine weiteren Details zu dem Projekt, aber uns wurde von Team17 Digital CEO Michael Pattinson gesagt, dass dieses Spiel "verspricht, so einzigartig zu sein wie [Lichthunds] Debütveröffentlichung".

Der CEO von Lichthund teilte auch einen kurzen Teaser über das Spiel und fügte hinzu: "Wir sind bestrebt, die Messlatte in Bezug auf die Produktionswerte höher zu legen und ein Spiel zu schaffen, das die Spieler fesselt und in ein neues und aufregendes Erlebnis eintauchen lässt. Nachdem wir unser Herz und unsere Seele in den Entwicklungsprozess gesteckt haben, können wir es kaum erwarten, mehr über das Spiel zu sprechen."

Es ist noch nicht bekannt, wann wir mehr über dieses bevorstehende Projekt von Lichthund hören werden.