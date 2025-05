Team Vitality zum BLAST Rivals Spring 2025 Champion gekrönt

HQ

Heutzutage finden so viele E-Sport-Events auf der ganzen Welt statt, dass es schwierig sein kann, den Überblick zu behalten. Am Wochenende endete das BLAST Rivals Spring 2025 -Event und eines der acht teilnehmenden Teams stemmte die Trophäe in die Höhe und ging mit $125.000 des Gesamtpreispools von $350.000 nach Hause.

Diese Mannschaft bestand am Ende aus Team Vitality, die sich im großen Finale gegen Team Falcons durchsetzten und sich die Trophäe nach einem zermürbenden Spiel sicherten, das über die volle Distanz ging und 3:2 zu Gunsten der französischen Mannschaft endete.

Damit setzt sich eine immense Serie von Events für Team Vitality fort, die kürzlich den Intel Grand Slam abgeschlossen haben und nun versuchen werden, auch die IEM Dallas und die BLAST Austin Major zu gewinnen, die innerhalb des nächsten Monats stattfinden.