Team Vitality wurde zum IEM Cologne Champion gekürt

Eines der am meisten erwarteten Counter-Strike 2 Turniere jedes Jahr ist Intel Extreme Masters Cologne. Es findet jedes Jahr im August statt, kurz vor der Gamescom, die ebenfalls in der gleichen deutschen Stadt stattfindet, und bei der die besten Teams aus der ganzen Welt zusammenströmen und um einen Anteil an einem Preispool von 1 Million US-Dollar und die direkte Qualifikation für verschiedene bevorstehende Turniere kämpfen.

Für 2024 wurde Team Vitality zum Champion der IEM Cologne gekrönt, wobei das Team das Turnier für sich beanspruchte, nachdem es Natus Vincere im großen Finale besiegt hatte. Mit diesem Ergebnis geht Team Vitality nicht nur mit einem Preisgeld von 400.000 US-Dollar nach Hause, sondern auch mit einer direkten Einladung zum BLAST Premier World Final im Dezember und zur IEM Katowice im Jahr 2025.

Was die nächsten Schritte für Team Vitality betrifft, so wird das Team als nächstes am ESL Pro League Season 20 teilnehmen, das Anfang September beginnt.