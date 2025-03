Team Vitality verstärkt Valorant Aufstellung mit Neuzugang

HQ

Team Vitality möchte seine Position in der wettbewerbsintensiven Welt verbessernValorant, indem es seinen Kader mit einem kompletten Neuzugang verstärkt. Clément "CyvOph" Millard schließt sich dem französischen Team an und beendet seine Amtszeit mit Mandatory. Er wird bereits nächste Woche im Rahmen des EMEA Stage 1 -Turniers sein Debüt mit Team Vitality geben, wobei das nächste Spiel der Organisation gegen GiantX stattfindet.

Dies war jedoch nicht die einzige Verpflichtung, die Team Vitality für Valorant getätigt hat, denn die Organisation hat auch einen Ștefan "Sayonara" Mîtcu verpflichtet, wenn auch mit einem Haken. Er wird sofort an DVM ausgeliehen, das Team, bei dem er ursprünglich unterschrieben hat, um seine Entwicklung als Spieler voranzutreiben.

Fabien "Neo" Divide, Präsident von Team Vitality, sagte über die Verpflichtung beider Spieler: "Die Verpflichtung eines der besten französischen Talente in CyvOph stärkt unsere Identität als eine der weltweit führenden Organisationen und mit Sayonara ist unser Kader stärker als je zuvor. Ihre Fähigkeiten, ihr Engagement und ihre Synergie mit dem Team versetzen uns in eine großartige Position für die kommenden Herausforderungen. Wir können es kaum erwarten, sie in Aktion zu sehen und dass unsere Fans uns auf diesem Weg unterstützen."

Mit dem Beitritt von CyvOph zu Team Vitality sollte gesagt werden, dass Nikita "trexx" Cherednichenko in den inaktiven Kader wechselt, um Platz zu schaffen.