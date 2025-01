Team Vitality verstärkt Counter-Strike 2 Team mit Intel Grand-Slam-Sieger

HQ

Team Vitality war in den letzten fünf Jahren eine wichtige Kraft in der Welt der kompetitiven Counter-Strike 2. Die französische Organisation hat eine Reihe verschiedener Großveranstaltungen gewonnen, zuletzt im AugustIntel Extreme Masters Cologne 2024. Es ist klar, dass die Mannschaft nicht vorhat, ihrer Konkurrenz Boden abzugeben, da sie jetzt einen sehr dekorierten Star in ihre Reihen aufgenommen hat.

Nach einigen Jahren bei FaZe Clan hat sich Robin "ropz" Kool Team Vitality angeschlossen, in der Hoffnung, seiner Sammlung weitere Trophäen hinzuzufügen. Ropz' bisher größter Erfolg ist der Gewinn des illustren Intel Grand Slam, eine sehr herausfordernde Leistung, bei der er vier große Turniere innerhalb eines Zeitfensters von 10 Turnieren gewinnen musste, was Ropz und FaZe Clan erreichten, indem sie zwischen Februar 2022 und März 2023 die Trophäen IEM Katowice, ESL Pro League Season 15, IEM Cologne und ESL Pro League Season 17 gewannen. In dieser Zeit gewannen Ropz und FaZe Clan sogar PGL Major Antwerp 2022 und festigten damit sein Vermächtnis als Counter-Strike Größe.

Mit dieser Verpflichtung im Hinterkopf wird das nächste große Turnier auf dem Radar von Team Vitality die IEM Katowice sein, die Ende Januar beginnt, während das Team diese Woche die Qualifikationsturniere für das BLAST Bounty Spring 2025 -Event abhakt.