Team Vitality verlängert Tekken 8 pro Jeondding bis 2030

Nach seinem Auftritt bei der Esports World Cup im Sommer und als Vertreter von Team Vitality mit der Mannschaft bis ins Halbfinale hat die französische Mannschaft nun bekannt gegeben, dass sie den südkoreanischen Tekken 8 -Spieler Jeon "Jeondding" Sang-hyun auf absehbare Zeit unter Vertrag nehmen wird.

Es wurde bestätigt, dass eine Verlängerung arrangiert wurde, und zwar eine Wucht, da sie Jeondding bis 2030 an die Organisation bindet. Danny Engels, Corporate Director of Global Esports bei Team Vitality, erklärte dazu:

"Ein so langfristiges Engagement im Esport zu sichern, ist etwas ganz Besonderes und spricht Bände über das absolute Vertrauen, das wir in Jeondding haben, sowohl als Spieler als auch als Mensch. Seine Einstellung, sein Engagement und die Art und Weise, wie er die DNA von Team Vitality verkörpert, machen diese Partnerschaft natürlich und inspirierend. Wir freuen uns sehr, diese Reise gemeinsam fortzusetzen und sind gespannt auf all die Meilensteine, die er in den kommenden Jahren mit uns erreichen wird."

Jeondding wird das nächste Mal Team Vitality an diesem Wochenende im Rahmen von Evo France vertreten, das vom 10. bis 12. Oktober in Nizza stattfindet.