Team Vitality tritt mit neu verpflichtetem Kader in Age of Empires II Esports ein

Wir berichten selten über die Ereignisse von Age of Empires Esports, vor allem weil es eine der subtileren Wettbewerbsbereiche gibt. Dennoch zeigt es, wenn ein Titan sich entscheidet, sich dem Falten anzuschließen, dass wir das ändern sollten.

Die französische Team Vitality hat angekündigt, dass sie der Age of Empires II Wettbewerbsliga beigetreten ist, und zwar mit der Verpflichtung eines neuen Kaders, der drei Spieler umfasst. Wer diese drei Personen sind, sehen Sie sich unten die Liste an.



Hamzah "Hera" El-Baher



Kai "Liereyy" Kallinger



Hernán "Hearttt" Pizarro



Diese Spieler werden Team Vitality relativ bald im Rahmen des Red Bull Wololo 2026: Londinium -Events vertreten, das Anfang April stattfindet, und was das französische Team mit diesen Stars erreichen möchte, erklärt Danny Engels, Corporate Director of Global Operations bei Team Vitality, Folgendes.

"Bei Team Vitality wird unsere Expansion immer von einem gewissen Ziel angetrieben: um die Weltmeisterschaften in den ikonischsten Spielen der Welt zu kämpfen und sie zu gewinnen. Age of Empires und unsere neue Superstar-Besetzung passen perfekt zu dieser Vision. Das RTS-Genre legte die Grundlage für die moderne Esports-Branche und ebnete den Weg für den enormen Erfolg, den wir heute mit Titeln wie Counter-Strike genießen. Wir sind unglaublich beeindruckt vom langjährigen Engagement des Verlags für dieses Ökosystem und der Leidenschaft einer engagierten Community, die dieses Erbe seit Jahrzehnten am Leben hält. Wir fühlen uns geehrt, Teil dieser Geschichte zu sein, und können es kaum erwarten, AoE-Fans im Vitality Hive willkommen zu heißen."