Team Vitality stellt sein Frauenteam für League of Legends für die Saison 2026 vor
Eine neue Ära der Rising Bees steht bevor.
Das französische Team Vitality hat gerade die neueste Version seines Frauen-League-of-Legends-Kaders namens Rising Bees vorgestellt. Mit fünf Spielern wird das Team im neuen Game Changers Circuit für League of Legends antreten und bald offiziell beim LFL Invitational debütieren.
Auf der Liste der Spielerinnen, die dieses Team bilden, finden sich folgende Namen:
- Mimi "Owpi" Effraimidi
- Chara "Delicate" Giannopoulou
- Rym "rym" Salloum
- Charlotte "Cosmïc" Tranquillin
- Natascha "Honda CBR 500 R" Latzel
Das Trainerteam, das dieses Team unterstützen wird, wurde ebenfalls bestätigt:
- Andrija "Klowny" Jovanović als Cheftrainer
- Arturo "Godlaik" Pavon als Assistenztrainer
- Tamara "Peaxy" Murcia Peaxy als Teammanagerin und Botschafterin
Wie denkst du, wird diese Ära der Rising Bees laufen?