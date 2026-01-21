Team Vitality stellt sein Frauenteam für League of Legends für die Saison 2026 vor

HQ

Das französische Team Vitality hat gerade die neueste Version seines Frauen-League-of-Legends-Kaders namens Rising Bees vorgestellt. Mit fünf Spielern wird das Team im neuen Game Changers Circuit für League of Legends antreten und bald offiziell beim LFL Invitational debütieren.

Auf der Liste der Spielerinnen, die dieses Team bilden, finden sich folgende Namen:



Mimi "Owpi" Effraimidi



Chara "Delicate" Giannopoulou



Rym "rym" Salloum



Charlotte "Cosmïc" Tranquillin



Natascha "Honda CBR 500 R" Latzel



Das Trainerteam, das dieses Team unterstützen wird, wurde ebenfalls bestätigt:



Andrija "Klowny" Jovanović als Cheftrainer



Arturo "Godlaik" Pavon als Assistenztrainer



Tamara "Peaxy" Murcia Peaxy als Teammanagerin und Botschafterin



Wie denkst du, wird diese Ära der Rising Bees laufen?