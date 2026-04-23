Team Vitality stellt Counter Strike 2 Akademie-Team namens Vitality Academy vor

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Es gibt kein Umschweifen, Team Vitality ist derzeit das beste Counter Strike 2 Team der Welt. Die französische Organisation betreibt derzeit wohl eine der größten CS-Dynastien aller Zeiten und schafft nun eine Struktur, die hoffentlich sicherstellt, dass das Hauptteam von erfahrenen zukünftigen Talenten unterstützt wird.

Team Vitality hat das gestartet, was es Vitality Academy nennt, eine Akademie-Initiative, die darauf abzielt, Counter Strike 2 Talente zu finden und zu entwickeln, um "die Champions von morgen zu bauen."

Mit diesem Ziel im Hinterkopf wurde die erste Liste von Spielern und Mitarbeitern, die mit Vitality Academy verbunden sind, benannt, wobei der vollständige Kader folgende enthält.



Ulysse "katkame" Thiebault



Luca-Adrian "lucaZ" Gavrilut



Aleks "Reqqen" Frolov



Kirill "Dafra1D" Polieiko



Patrick "patrenzo" Hauer



Pablo "VdaK1NG" Escobar als Teamtrainer



Matthieu Péché als Teammanager



Im Gespräch mit Vitality Academy erklärte der Präsident von Team Vitality, Fabien "Neo" DeVide: "Eine Counter-Strike-Akademie zu schaffen bedeutet, in die Zukunft unseres Ökosystems zu investieren. Damit der E-Sport weiter wachsen und sich weiterentwickeln kann, ist er auf solide Förderprogramme angewiesen, die die Talente von morgen entdecken, unterstützen und fördern können. Bei Team Vitality wollen wir heute performen, aber auch die Champions von morgen aufbauen und helfen, die gesamte Szene auf die nächste Stufe zu heben."

Die Vitality Academy wird in der zweiten Liga des Wettkampf-Counter Strike 2 antreten. Der Name des ersten Turniers, an dem das Team teilnehmen wird, ist noch nicht bekannt.