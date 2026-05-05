Team Vitality setzt seine Dominanz mit dem Sieg von BLAST Premier Rivals Fort Worth fort

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Sind wir wirklich überrascht? Nachdem das französische Team Vitality kürzlich einen weiteren Intel Grand Slam gewonnen hatte, hat es nun eine weitere Trophäe und einen Titel zu seiner Sammlung hinzugefügt.

Am vergangenen Wochenende erwies sich das Team beim BLAST Premier Rivals Fort Worth Event als unantastbar, gewann das Turnier überzeugend, indem es kein Matchup verlor und schließlich jede einzelne Karte in den Playoffs gewann.

Nachdem Team Vitality Natus Vincere im Grand Final mit 3:0 schnell besiegt hatte, hat es die BLAST Rivals Spring 2026 Trophäe gewonnen und 125.000 Dollar auf sein Bankkonto eingezahlt, eine Leistung, die sie auch als Team für IEM Atlanta und IEM Köln nächste Woche und Anfang Juni aufstellt. jeweils.