Team Vitality setzt immense Siegesserie mit dem Sieg beim BLAST Austin Major fort

Ein weiteres großes Counter-Strike 2 -Turnier ist zu Ende gegangen, denn am Wochenende ging das BLAST Austin Major 2025 zu Ende und Team Vitality versuchte, seine verrückte Serie von jüngsten Ergebnissen fortzusetzen, während The MongolZ versuchte, sich eine eigene Trophäe zu sichern. Diese beiden Handlungsstränge prallten in einem großen Finale aufeinander, das mit einem kleinen Schock begann, als The MongolZ Team Vitality die erste Map wegschnappte und sich in eine Position brachte, in der sie mit dem Event davonlaufen konnten.

Dies entfachte jedoch eindeutig einen Funken im französischen Team, denn nach diesem Moment Team Vitality erwies sich dies als massives Problem, das zwei dominante Map-Siege sicherte und schließlich das Turnier gewann, die Trophäe in die Höhe stemmte, sich 500.000 US-Dollar Preisgeld sicherte und eine Reihe von Events fortsetzte, bei denen sie fast unantastbar schienen.

Obwohl dies ein massiver Sieg für Team Vitality ist, wird es ihnen nicht helfen, sich ein Back-to-Back-Intel Grand Slam zu sichern, da die BLAST-Schaltung von der ESL-Schaltung getrennt ist. Das nächste große Event wird jedoch die IEM Cologne 2025 Ende Juli sein, und das ist ein ESL-lizenziertes Event, das Team Vitality zweifellos sehr gerne gewinnen wird.