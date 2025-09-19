Team Vitality schließt Zusammenarbeit von EA Sports FC mit Paris Saint-Germain ab

HQ

Wenn es um den französischen Klubfußball in der heutigen Zeit geht, gibt es eigentlich nur einen Namen, den man kennen sollte: Paris Saint-Germain. Ähnlich verhält es sich mit dem französischen E-Sport, bei dem Team Vitality der größte Name ist, weshalb es sich irgendwie natürlich anfühlt, dass die beiden zusammenarbeiten, um ein EA Sports FC Pro -Team zu bilden.

Das Team, das unter dem Namen PSG.Vitality bekannt sein wird, wird aus jungen französischen Talenten bestehen, nämlich den zurückkehrenden Team Vitality -Spielern Ilian Bouchi und Brice Mason sowie dem erfahrenen PSG Esports -Star Johann "Maniika" Simon, der als Trainer und Manager dieser Mannschaft fungieren wird.

Was den Zeitpunkt betrifft, an dem wir PSG.Vitality zum ersten Mal in Aktion sehen können, so wird der Club ab dem 22. September an der EA Sports FC Pro Open teilnehmen, mit dem ultimativen Ziel, an die Spitze der Wettkampfszene zu klettern und aufzusteigen. Ziel wird es auch sein, den eLigue 1 Titel zu ergattern und dann auch in der eChampions League anzutreten. Das Team wird im E-Sport-Hub PSG Studio ansässig sein, wo es Zugang zu einer Einrichtung erhält, die mit der neuesten Hardware und Tools ausgestattet ist.