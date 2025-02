Team Vitality nimmt einen Schachgroßmeister unter Vertrag

HQ

In letzter Zeit hat sich die Art und Weise, wie Gamer und E-Sport-Fans eines der ältesten Brettspiele, Schach, betrachten, wirklich verändert. Wir haben gesehen, dass kompetitives Schach sehr populär geworden ist, so sehr, dass verschiedene E-Sport-Organisationen Schachgroßmeister unter Vertrag genommen haben, um sie auf der globalen Bühne zu vertreten.

Der neueste, der sich damit beschäftigt, ist Team Vitality, der jetzt Maxime "MVL" Vachier-Lagrave als neuen professionellen Schachstar verpflichtet hat. MVL gilt als eine der besten der Welt, mit fünf Siegen beim Biel Grandmaster Tournament, zwei Siegen beim Sinquefield Cup und sogar einem Sieg beim World Blitz Championship im Jahr 2021. Bereits im Alter von 14 Jahren galt er als Großmeister und war damit einer der jüngsten Großmeister aller Zeiten.

Über den Beitritt zu Team Vitality erklärte MVL: "In diesem Jahr für Team Vitality anzutreten, ist eine aufregende Herausforderung, und die beiden Qualifikationsturniere werden wichtige Meilensteine in meiner Saison 2025 für die Qualifikation in der EWC sein. Es ist unglaublich zu sehen, wie Schach seinen Platz neben einigen der größten Spiele im E-Sport einnimmt – es ist eine fantastische Gelegenheit, das Spiel zu fördern und die nächste Generation von Spielern zu inspirieren."

MVL hofft, Team Vitality auch bei der Esports World Cup im Sommer vertreten zu können.