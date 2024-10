Team Vitality nimmt eine Reihe von Änderungen an seinem Valorant -Team vor

HQ

Team Vitality versucht, von der stetigeren Valorant Champions Tour Off-Season zu profitieren, indem sie ein paar verschiedene Teamwechsel vornehmen. Der französische Verband hat beschlossen, sich von einem Spieler und zwei Trainern zu trennen und in der Zwischenzeit einen Ersatzspieler zu verpflichten.

Konkret handelt es sich um Emil "runneR" Trajkovski, der die aktive Aufstellung verlassen hat, und was die Trainer betrifft, so wurden sowohl Harry "Gorilla" Mepham als auch Laike "temoc" Lewis entlassen. Felipe "Less" Basso wurde als Ersatz für die aktive Besetzung verpflichtet.

Obwohl Team Vitality derzeit genügend Spieler hat, um einen kompletten Kader aufzustellen, braucht es neue Trainer, da es im Moment keine Trainer in seinem Team hat.