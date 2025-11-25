Team Vitality kündigt aktualisierte Valorant Champions-Tour-Kader an

HQ

Die französische Team Vitality haben ihren aktualisierten Valorant Champions Tour Kader vorgestellt, einen Kader von Spielern, die das Team 2026 und auch bei den kommenden Offseason-Turnieren in der VCT vertreten werden. Der Kader ist sehr unterschiedlich, mit drei zurückkehrenden aktiven Spielern und einem überwiegend neuen Trainerstab.

Zu den zurückkehrenden Spielern gehört der erfahrene (zu diesem Zeitpunkt) Nikita "Derke" Sirmitev, wobei Ștefan "Sayonara" Mîtcu ebenfalls den Platz behielt, den er sich Anfang dieses Jahres verdient hatte. Ebenso blieb Timofey "Chronicle" Khromov nach seinem Beitritt im Oktober im Team. Zu den neuen Ergänzungen gehören Dawid "PROFEK" Święć und Elias "Jamppi" Olkkonen, die als Ingame-Anführer fungieren werden.

Betrachtet man die Trainerabteilung, kommt Gregor "PAL" Morton als Cheftrainer dazu, während Benjamin "Scuttt" Hutchinson die strategische Trainerverantwortung übernimmt.

Das Wichtigste an diesem Team ist, dass Sayonara derzeit zu jung für den VCT ist und erst im März spielberechtigt wird, wenn er 18 wird, was bedeutet, dass der aktive Kaderplatz bis dahin scheinbar von Saif "Sayf" Jibraeel besetzt wird.

Was Team Vitality mit diesem Kader erreichen will, äußert die Organisation, dass sie das klare Ziel hat, sich "dauerhaft an der Spitze der globalen Esports-Landschaft zu etablieren." Dies ist etwas, das Präsident und Mitbegründer Fabien "Neo" Divide ausführlicher erklärt.

"Valorant ist eine wesentliche Szene für uns. Für 2026 wollten wir einen Kader aufbauen, der bewährte Führungskräfte und vielversprechende junge Talente vereint, die auf höchstem Niveau performen können, und genau das haben wir erreicht. Alle Sterne stehen nun ausgerichtet, damit wir auftreten können."

Das Team wird nächste Woche am Project Blender Turnier teilnehmen und anschließend in der VCT EMEA-Division, wenn es im neuen Jahr zurückkehrt.