Team Vitality krönte IEM Krakau 2026 zum Champion, nun nur noch einen Pokal von einem aufeinanderfolgenden ESL Grand Slam entfernt

Das erste Intel Extreme Masters-Event der Saison 2026 ist vorbei. Am Wochenende endete das Playoff-Bracket für IEM Krakau, und damit haben wir nun einen Sieger zu beleuchten.

Nachdem sie Furia im Grand Final überzeugend mit 3:1 besiegt hatten, hat das französische Team Vitality einen weiteren Pokal gewonnen und den ersten IEM-Titel der Saison gewonnen.

Dieses Ergebnis ist ein großes Ergebnis für das Team, nicht nur weil 400.000 Dollar Preisgeld auf sie zukommen, sondern auch, weil es jetzt bedeutet, dass sie nur noch einen ESL-Trophäensieg davon entfernt sind, einen weiteren ESL Grand Slam zu gewinnen – eine Leistung, die sie zum zweiten Grand-Slam-Sieg in Folge machen würde. Zum Vergleich: Ein Grand Slam findet statt, wenn ein Team vier ESL-Events innerhalb von insgesamt zehn Events gewinnt, und nach fünf Jahren hat Team Vitality drei Trophäen auf seinem Konto: IEM Dallas 2025, ESL Pro League Season 22 und jetzt IEM Krakow 2026. Die nächste Gelegenheit, den Grand Slam zu beenden, wird im April im IEM Rio stattfinden.

Hattest du Team Vitality-Gewinner IEM Krakow auf deiner Bingokarte?