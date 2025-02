Team Vitality krönt Valorant Champions Tour: Sieger beim Auftakt in EMEA

HQ

Das erste Turnier für die Saison 2025 Valorant Champions Tour steht in den Büchern. Nach einem geschäftigen Start in das Jahr sind die Kickoff Veranstaltungen auf der ganzen Welt zu Ende gegangen, und am vergangenen Wochenende auch die EMEA-Abteilung.

Das große Finale fand gestern statt und sah Team Vitality gegen Team Liquid. Nach einem zermürbenden und umkämpften Satz, der über die Distanz ging, setzte sich Team Vitality durch, stemmte die Trophäe in die Höhe und machte sich mit einer direkten Einladung zu Masters Bangkok auf den Heimweg, einem Turnier, an dem auch Team Liquid teilnehmen wird.

Wie bei den Siegern in anderen Teilen der Welt gewannen G2 Esports das Americas Turnier, wobei Sentinels den zweiten Platz belegte, EDward Gaming China mit Trace Esports als Zweitplatzierter anführte, und schließlich gewann DRX im Bereich Pacific und platzierte sich vor T1.

Masters Bangkok wird in 10 Tagen angepfiffen und mit ihm werden acht der besten Teams aus der ganzen Welt (die beiden besten aus jedem regionalen Kickoff -Turnier) anwesend sein und versuchen, ihren Anspruch auf die Trophäe, den Löwenanteil des Preispools von $500.000 und die Liste von VCT Points zu drücken, die sich als nützlich erweisen werden, um sich am Ende einen Platz beim Champions -Event zu verdienen der Saison.