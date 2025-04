Team Vitality komplettiert Grand Slam mit Sieg bei der IEM Melbourne

HQ

Es war ein sehr, sehr lukratives Wochenende für die Franzosen Team Vitality. Die Organisation nahmIntel Extreme Masters Melbourne an der Veranstaltung teil und schaffte es nach einer zermürbenden Aktionswoche, sich durchzusetzen und die Trophäe für sich zu beanspruchen. Dies ist ein besonders beeindruckender Moment, da das Ergebnis auch bedeutet, dass Team Vitality auch der letzte ist, der zum Grand Slam Champion gekrönt wurde, eine seltene Leistung, die bedeutet, dass das Team innerhalb von 10 Events vier große, von der ESL veranstaltete Counter-Strike 2 Events gewonnen hat.

Team Vitality hat dieses Kunststück vollbracht, indem sie vier der letzten sechs großen ESL-Events gewonnen hat. Neben der IEM Melbourne sicherte sich das Team auch Trophäen bei ESL Pro League Season 21, IEM Katowice und IEM Cologne 2024. Das bedeutet, dass Team Vitality einen massiven Zufluss an Bargeld erhält, wobei die Grand Slam $1 Million an Preisgeldern bieten.

Laut IEM Melbourne erwies sich Team Vitality als ein sehr großes Problem für andere Teams, da sie jedes einzelne Spiel gewannen, ohne in der Gruppenphase und in den Playoffs eine Karte zu verlieren, bis zum großen Finale, wo sie ihre härteste Herausforderung in Team Falcons trafen. Die beiden lieferten sich einen Schlagabtausch und sicherten sich nacheinander Kartensiege, bis Team Vitality mit einem 3:2-Sieg die Oberhand behielt. Dies führt dazu, dass die Trophäe zurück nach Frankreich geht und das Team mit 150.000 US-Dollar des Preispools von 400.000 US-Dollar belohnt wird.

Während der Grand Slam jetzt für Team Vitality zurückgesetzt wird, können wir davon ausgehen, dass das Team sehr bald weiterhin in Turnieren erscheinen wird, da der BLAST Rivals Spring 2025 ab dieser Woche stattfindet, mit IEM Dallas später im Monat und alles vor dem BLAST Austin Major 2025 im Juni.

Das einzige andere Team, das derzeit wirklich auf einen Grand Slam aus ist, ist Natus Vincere, das zwei der letzten fünf Events gewonnen hat.