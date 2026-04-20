Team Vitality komplettiert die unvorstellbaren, zweimal in Folge gekrönten Grand-Slam-Champions Intel

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Wie wir kürzlich berichtet haben, hat Team Vitality am Wochenende IEM Rio gewonnen und damit eine sehr bewundernswerte und beeindruckende Serie von Ergebnissen und Erfolgen fortgesetzt. Dieser Sieg, so beeindruckend er auch ist, wird dadurch verschärft, dass das französische Team auch einen zweiten Intel Grand Slam in Folge sicherte, indem es die IEM-Rio-Trophäe gewann – eine Leistung, die noch kein Team zuvor geschafft hat.

Zum Vergleich: Der Gewinn eines Intel Grand Slam erfordert den Gewinn von vier ESL-Events innerhalb einer Serie von zehn Spielen. Für Team Vitality schaffte es die Leistung bereits in sieben Turnieren, nachdem sie IEM Dallas 2025, IEM Köln 2025, IEM Krakau 2026 und IEM Rio 2026 gewonnen hatten.

Da in letzter Zeit nur wenige Teams einen einzigen Schlag gegen Team Vitality landen konnten, und da wir jetzt in der IEM-Saison sind, wäre es nicht unvernünftig zu sagen, dass das Team ein Favorit für den nächsten Intel Grand Slam ist. Zur Orientierung: Bevor wir zum Juli kommen, gibt es noch zwei weitere IEM-Events (Atlanta im Mai und Köln im Juni), und bei aktueller Form würdest du nicht viele Teams gegenüber Team Vitality bevorzugen.

Aber genug mit Blick in die Zukunft bedeutet dieses Ergebnis, dass Team Vitality weitere 1 Million Dollar Preisgeld mit nach Hause nimmt und sogar mit einem unglaublich seltenen Goldbarren belohnt wird, von dem dieses Team den zweiten erhalten hat.