Team Vitality kehrt mit dem Sieg in der ESL Pro League: Saison 22 zurück in die Spur

2025 war ein immenses Jahr für Team Vitality in der Welt von Counter-Strike 2, da die französische Organisation IEM Katowice, ESL Pro League: Season 21, BLAST Open Spring 2025, IEM Melbourne, Intel Grand Slam, IEM Dallas und sogar BLAST.tv Austin Major 2025 gewann. Das ist eine Flut von Siegen, von denen die meisten Teams nur träumen konnten, aber Team Vitality hat mehr im Visier, weshalb die letzten Monate überraschend waren.

Team Vitality war nicht in Form. In den letzten drei großen Turnieren hatte das Team Schwierigkeiten, große Trophäen in die Höhe zu stemmen, was die Frage aufwirft, ob die Zeit des Teams im Rampenlicht vorbei ist. Offensichtlich ist es das nicht.

Am Wochenende stemmte Team Vitality die ESL Pro League: Season 22 Trophäe in die Höhe, nachdem sie Team Falcons im Finale überzeugend mit 3:0 besiegt hatten. Das ist ein großartiges Ergebnis, nicht nur, weil es eine weitere Trophäe für den Schrank ist, und nicht einmal wegen der gesunden $100.000, die damit verbunden sind, sondern weil es bedeutet, dass Team Vitality wieder in Führung liegen, um der nächste Intel Grand Slam Champion zu werden.

Ja, nach diesem und IEM Dallas im Mai hat das französische Team zwei der vier notwendigen ESL-Major-Siege auf dem Buckel, und es hat nun sieben Möglichkeiten, zwei weitere zu gewinnen, bevor jemand anderes sie schlägt, um erneut zum Grand Slam Champion gekrönt zu werden und den damit verbundenen Preispool von 1 Million US-Dollar zu ernten.

Glaubst du, dass Team Vitality seinen Titel Grand Slam verteidigen wird?