Team Vitality fällt von der Spitze der Valve-Rangliste zurück Counter-Strike 2

Während Team Vitality eine Phase durchmachte, in der sie in der Welt der kompetitiven Counter-Strike 2 nahezu unschlagbar war, hatte die französische Organisation in jüngster Zeit ein wenig zu kämpfen, um über die Ziellinie zu kommen, da andere Teams, wie Team Spirit, Trophäen und Turniere für sich beanspruchten.

Dieser Formtiefs hat dazu geführt, dass Team Vitality seine Position an der Spitze der Valve-Rangliste für CS2 verloren hat, während Team Spirit stattdessen die Spitze der Rangliste erreicht.

Zwischen den Teams gibt es nicht viel (47 Punkte, um genau zu sein), da Team Spirit 2.017 Punkte auf dem Konto hat, während Team Vitality 1.970 Punkte hat. Zugegeben, es gibt einige andere Teams, die auf Team Vitality und die Spitze der Rangliste abzielen, da The MongolZ mit 1.949 Punkten an dritter Stelle und Mouz mit 1.904 Punkten an vierter Stelle stehen. Danach gibt es einen deutlichen Rückfall auf Team Falcons auf dem fünften Platz bei 1.762 Punkten.

Die Frage ist, ob Team Vitality ihren Thron zurückerobern können, da das Team an diesem Wochenende am BLAST Open London -Event teilnehmen wird, bevor es Ende September beim ESL Pro League Season 22 und im November auch beim IEM Chengdu erscheint.