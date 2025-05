Team Vitality expandiert mit der Übernahme von Bigetron Esports

HQ

Die französische Team Vitality hat einen großen Übernahmedeal angekündigt, bei dem die indonesische Bigetron Esports absorbiert und Teil der Team Vitality -Familie wird. Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Team Vitality versucht, seinen Platz in der Welt des mobilen Gaming-Esports und der südostasiatischen Region zu stärken und zu sichern, etwas, mit dem Bigetron viel Erfahrung hat.

Bei dieser Übernahme wird Bigetron in Bigetron by Vitality umbenannt, wobei der CEO der indonesischen Organisation, Edwin Chia, nun Hand in Hand mit dem CEO von Vitality, Nicolas Maurer, und dem Corporate Director of Global Operations, Danny Engels, arbeiten wird, um die Mobile-Gaming-Abteilung von Vitality zu leiten.

Der Deal sieht auch vor, dass die verschiedenen Teams und Spieler von Bigetron Vitality Mitglieder werden, einschließlich der Männer- und Frauenmannschaft Mobile Legends Bang Bang, der PUBG Mobile Kader, der Free Fire Kader und der Honor of Kings Mitglieder. Es gibt sogar eine Vielzahl von regionalen Botschaftern und Influencern, die auch hier den Sprung zu Vitality wagen.

Über die Übernahme und was dies für die Zukunft von Team Vitality bedeutet, sagte Maurer: "Da die Popularität von Mobile Gaming weiter zunimmt, insbesondere bei jüngeren Generationen, die mit Mobile Games aufwachsen, ist Team Vitality stolz darauf, gemeinsam mit dem Führungsteam von Bigetron die langfristige Zukunft des Mobile Gaming Esports mitzugestalten. Diese Akquisition ist ein wichtiger Schritt in unserer Internationalisierung und auf dem Weg zur besten Gaming-Organisation der Welt."

Dieser Schritt wurde auch abgeschlossen, um sicherzustellen, dass Vitality und Bigetron über die notwendigen Teams und Spieler verfügen, um die Club Cup bei den Esports World Cup im Sommer zu verbessern.