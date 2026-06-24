Team Visma gibt Vingegaards Kader für die Tour de France 2026 bekannt, sie wollen das Rennen gewinnen

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Etwas mehr als eine Woche vor Beginn der Tour de France 2026 in Barcelona, am 4. Juli, hat Team Visma - Lease a Bike das Team bekannt gegeben, das Jonas Vingegaard bei ihrem Versuch, das Tour de France-Motorrad zu gewinnen, begleiten wird und Tadej Pogačar herausfordert, der als Favorit für seine rekordgleichstellende fünfte Tour de France startet.

Vingegaard, der die Tour de France 2022 und 2023 gewann, wird von Victor Campenaerts, Edoardo Affini, Per Strand Hagenes, Matteo Jorgenson, Sepp Kuss, Bruno Armirail und Davide Piganzoli begleitet, gab Team Visma am Dienstag bekannt. Wout van Aert, der zehn Etappen gewann, wird das Rennen zum ersten Mal seit acht Jahren wegen einer entzündeten Ellbogenverletzung verpassen.

Marc Reed, Cheftrainer von Team Visma, sagte, ihr Ziel sei "sehr offensichtlich, denke ich, besonders wenn man Jonas hat: Wir wollen die Tour de France gewinnen". Jonas kommt von einem sehr dominanten Sieg beim Giro d'Italia, bei dem er mit über fünf Minuten Vorsprung gewann, aber Pogacar dominierte auch in einem kürzeren Rennen, der Tour de Suisse, mit sechseinhalb Minuten Vorsprung und drei der fünf Etappen, womit er in den 67 Jahren des Rennens einen Rekord aufstellte.

Außerdem berichtet CyclingWeekly, dass Pogacar ausgeruhter sein wird: Er hatte nur 16 Renntage vor der Tour de France 2026 (mit 13 Siegen), während Vingegaard 2026 36 Renntage hatte, hauptsächlich wegen des Giro d'Italia.

"Die Tour könnte eine Dominanz erleben, die sie seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat", sagte CyclingWeekly und erinnerte sich daran, dass Eddy Merkcx bei seinem fünften Tour de France 1974 auch sein Debüt bei der Tour de Suisse bereits zuvor gefeiert hatte. Aber Team Visma vertraut darauf, dass Vingegaard und sein Team das schaffen können, und wird bis zum Ende für eine weitere Tour de France für den Dänen kämpfen.