Team-Visma-Chef sagt, die Tour de France sei nach nächtlichen Anti-Doping-Kontrollen, die Vingegaard betroffen hatten, "manipuliert"

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Marc Reef, ehemaliger Radfahrer, aktueller Renntrainer und zukünftiger Leiter der Rennabteilung bei Team Visma – Lease a Bike ab September, hat die Anti-Doping-Kontrollen bei der Tour de France kritisiert, die die Top-Radfahrer Jonas Vingegaard von Visma und Tadej Pogacar vom Rivalenteam UAE Emirates mitten in der Nacht durchlaufen mussten. und sagte, er denke, "es ist manipuliert".

Beide Radfahrer, die beim Grand Tour Erster und Zweiter wurden, mussten sich spät in der Nacht zwischen Samstag und Sonntag überraschenden Anti-Doping-Kontrollen unterziehen, was ihren Schlaf und ihre Erholung störte. Laut Le Parisien hatte Pogacar um 5:00 Uhr eine Überraschungskontrolle, während Vingegaard um 2:00 Uhr einen Überraschungstest hatte.

In der Sendung De Telegraaf (über AS) sagte Reef: "Ich denke, das ist manipuliert. Vingegaard und Pogacar werden mitten in der Nacht geweckt, während der Rest ausschlafen kann. Ich finde, das ist unfairer Wettbewerb."

Laut anderen Medien wie Kicker wurden jedoch auch andere beliebte Radfahrer in der Nacht überraschend kontrolliert, darunter Remco Evenepoel und Florian Lipowitz sowie alle Radfahrer von Red Bull.

Reef fügte hinzu, dass für ihn "das Timing der Kontrollen sehr ungewöhnlich" war, sagte jedoch nicht, ob die Kontrollen einen Einfluss auf Vingegaards Sturz am Sonntag gehabt haben könnten, in der folgenden Phase nach dem Kontroll, bei dem er stürzte, sich das Schlüsselbein brach und er sich zurückziehen musste. "Ob das seinen Absturz beeinflusst haben könnte, werden wir nie herausfinden können, also werde ich dazu nichts sagen."