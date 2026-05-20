Team Spirit wurde PGL Astana Champion und besiegte dabei Team Falcons

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Vielleicht hast du es wegen der enormen Anzahl an Esports-Events am vergangenen Wochenende übersehen, aber auch das PGL Astana 2026-Event endete und viele der bestenCounter-Strike 2 Teams aus aller Welt nahmen teil und nahmen teil.

Zu diesem Zweck setzten sich Team Spirit nach einer hektischen Aktionsserie durch, indem wir Team Falcons in einem 3:0-Finale schnell besiegten, bei dem die Organisation 256.000 Dollar Preisgeld mitnahm und sie als eine Einheit aufstellte, die wir beim Einzug ins IEM Köln im Juni verfolgen sollten.

Es wurde außerdem bekannt, dass PGL Astana 2026 ein rekordbrechendes Event für den Turnierorganisator war, da es zum meistgesehenen nicht-großen Counter-Strike-Event der PGL geworden ist, mit einem Höchststand von 1.169.121 Zuschauern während des Grand Finals am 17. Mai. Es versteht sich von selbst, dass der Wettkampf Counter-Strike 2 sehr lebendig und wohlauf ist.