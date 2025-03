Team Spirit sind die Champions der DreamLeague-Saison 25

HQ

Die hart umkämpfte Dota 2 Strecke hat wirklich keine Bremsen. An diesem Wochenende findet das PGL Wallachia Season 3 -Event statt, und kurz darauf findet ESL One Raleigh 2025 statt, knapp vor DreamLeague Season 26. Aber was ist mit DreamLeague Season 25 ? Nun, das hat vor kurzem ein Ende gefunden, was bedeutet, dass ein weiterer Sieger gekürt wurde.

Diesmal haben Team Spirit die Nase vorn. Nach dem dritten Platz in Season 24 gelang es Team Spirit, Tundra Esports im engen großen Finale zu besiegen, das über die Distanz ging und zu einem 3:2-Sieg führte. In diesem Sinne geht Team Spirit mit einem Preisgeld von 250.000 US-Dollar und einem Preisgeld von ESL Pro Tour Points nach Hause, was bei der Qualifikation für zukünftige Events hilfreich sein wird.

Die Frage ist nun, ob Team Spirit diesen Erfolg in die großen Ereignisse umsetzen kann, die im Frühjahr stattfinden.