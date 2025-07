Team Spirit nimmt einige Änderungen an seinem Counter-Strike 2 Team vor

HQ

Wir kommen zwei der größten Counter-Strike 2 Turniere des Jahres immer näher. In zwei Wochen findet die jährliche IEM Cologne statt, die in der Kathedrale von Counter-Strike stattfindet, und Ende August folgt das gewaltige Esports World Cup Event. Unnötig zu erwähnen, dass die Teams bereit sein müssen und ihre Kader feststehen und auf eine Pleite in der zweiten Sommerhälfte vorbereitet sein müssen.

Team Spirit hat nun genau das getan, da die Organisation beschlossen hat, einen ihrer Stars auf die Bank zu setzen und einen anderen Spieler von anderswo zu holen. Konkret wurde Boris "magixx" Vorobyev in die inaktive Aufstellung versetzt, während Ivan "zweih" Gogin kommt und sich dem Team anschließt, nachdem er von Nemiga Gaming übernommen wurde.

Mit dieser Änderung im Hinterkopf wird Team Spirit versuchen, an die jüngsten Erfolge anzuknüpfen, zu denen der Gewinn der PGL Astana 2025 im Mai und BLAST Bounty Spring 2025 im Januar gehörte.