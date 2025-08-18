Team Spirit krönt BLAST Bounty Herbst 2025 Champions

HQ

Ein weiteres großes Counter-Strike 2 Turnier ist zu Ende gegangen. Am vergangenen Wochenende haben wir die Zusammenfassung des BLAST Bounty Fall 2025 Events gesehen, und da das der Fall ist, haben wir nun einen Sieger, über den wir berichten können.

Nach einem dominanten Turnier, in dem es keine einzige Karte verlor, setzte sich Team Spirit durch und besiegte The MongolZ im großen Finale. Mit diesem Ergebnis ging das Team mit einem Preisgeld von fast 290.000 US-Dollar nach Hause und ist damit das Team, das es zu schlagen gilt (vor Team Vitality, der den Ball jetzt in zwei aufeinanderfolgenden Turnieren fallen gelassen hat), bevor es diese Woche in die Esports World Cup geht.

Mit diesem Ergebnis setzt Team Spirit eine Saison 2025 fort, in der das Team auch zum BLAST Bounty Spring Champion, PGL Astana Sieger, IEM Cologne Sieger gekürt wurde und sogar das letzte Event der Saison 2024 gewann, als es die Trophäe für den Perfect World Shanghai Major 2024 in die Höhe stemmte.