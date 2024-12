Team Spirit gewinnt das Shanghai CS2 Major 2024

HQ

Team Spirit krönte das Jahr 2024 mit einem massiven Sieg am letzten Wochenende. Beim letzten Counter-Strike 2 Major in Shanghai trat Team Spirit in einer intensiven letzten Matchserie gegen den FaZe Clan an, um schließlich die Trophäe in die Höhe zu stemmen und ihr Jahr 2024 als eines für die Ewigkeit zu festigen.

Einen großen Anteil an diesem Sieg hat Donk, der russische Spieler, der zum jüngsten Major-MVP in der Geschichte von Counter-Strike geworden ist. Im Alter von nur 17 Jahren beendete Donk das Event mit einem HLTV-Rating von 1,49 und einer Kill-Differenz von +97.

Die letzte Spielserie endete 2:1 zu Gunsten von Spirit. FaZe kämpfte stark und konnte Spirit mehrmals unter Druck setzen, aber dank einiger lächerlicher Spielzüge von Donk gewann Spirit schließlich den Tag und den Hauptpreis.