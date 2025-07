Team Spirit besiegt Team Falcons und stemmt die Trophäe für den Esports World Cup Dota 2

HQ

Eines der größten eigenständigen Turniere bei der Esports World Cup in diesem Jahr ist das Dota 2 Event, bei dem 16 der besten Teams aus der ganzen Welt gegeneinander antraten, um ein Stück vom $3 Millionen Kuchen zu gewinnen. Diese Veranstaltung ging am Wochenende zu Ende, was bedeutet, dass wir nun einen Sieger haben, über den wir berichten können.

Nach einem dominanten Finale und einem dominanten Playoff-Bracket und dem gesamten Turnier, in dem es während des gesamten Events eine Karte verlor, wurde Team Spirit zum Champion gekrönt. Die Organisation besiegte Team Falcons in einem überzeugenden 3:0-Finale, nachdem sie sich im Halbfinale mit Parivision mit 2:0, im Viertelfinale mit Gaimin Gladiators mit 2:0 durchgesetzt und zuvor ihre Gegner in der Gruppenphase von Natus Vincere, Xtreme Gaming und Talon Esports mit einer 5:1-Bilanz besiegt hatte.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass Team Spirit mit einem Preisgeld von 1 Million US-Dollar plus 1.000 Club Points nach Hause geht, um es in der Club Championship zu verwenden. Es macht das Team auch zu demjenigen, das es zu schlagen gilt, wenn es im September in die International 2025 geht.