Team Redline verteidigt seinen Esports World Cup-Titel mit dem Gewinn der Trophäe 2025

Am Wochenende gingen eine Reihe von Turnieren für die 2025 Esports World Cup zu Ende. Die erste davon fand zu Beginn des Wochenendes statt, als die Rennsport Veranstaltung am Freitagabend zu Ende ging und der erste Sieger des Festivals gekürt wurde.

Diese ging sogar an einen amtierenden Champion, denn Team Redline schafften es, ihren Titel zu verteidigen und die Trophäe für 2025 in die Höhe zu stemmen, nachdem dies im letzten Jahr bei der Veranstaltung 2024 der Fall war. Das Turnier wurde nach einer dominanten Leistung in den Finalrunden gesichert, in denen Team Redline satte 374 Punkte über seine vier Fahrer erzielte, genug, um fest vor dem Zweitplatzierten Virtus.pro mit 256 Punkten und Team Vitality mit 168 Punkten auf dem dritten Platz zu liegen.

Durch den Gewinn des Events geht Team Redline mit $200.000 des Gesamtpreispools von $500.000 sowie 1.000 Club Points für Team Redline zur Verwendung im Club Championship nach Hause. Die Frage ist nun, ob Team Redline ein ganzes Jahr lang in Form bleiben kann, um beim Festival 2026 dreifacher Sieger zu werden.